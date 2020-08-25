В Шекснинском районе прокладывающие линию электропередач рабочие незаконно срубили деревья

В Шекснинском районе полицейские раскрыли незаконную рубку деревьев в природоохранной зоне. Инцидент произошёл в 2019 году.

Фирма, занимающаяся прокладкой линий электропередач, вырубила 5 деревьев различных пород в особо охраняемой зоне. Местное лесничество оценило ущерб в 77 тысяч рублей. Подозреваемым в преступлении оказался 47-летний работник фирмы — мастер по контролю и организации работ.

«В соответствии с должностными инструкциями и приказом, в случае несоответствия проекта местности все дальнейшие работы он должен был прекратить, уведомив об этом заказчика, и до решения вопроса ничего не предпринимать. Мужчина в свою очередь данные пункты не выполнил, дав указания своим работникам спилить мешающие деревья», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Мужчина полностью признал вину и возместил лесничеству причинённый ущерб.

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.