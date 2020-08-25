В Шекснинском районе прокладывающие линию электропередач рабочие незаконно срубили деревья

25.08.2020 [Общество]

В Шекснинском районе полицейские раскрыли незаконную рубку деревьев в природоохранной зоне. Инцидент произошёл в 2019 году.

Фирма, занимающаяся прокладкой линий электропередач, вырубила 5 деревьев различных пород в особо охраняемой зоне. Местное лесничество оценило ущерб в 77 тысяч рублей. Подозреваемым в преступлении оказался 47-летний работник фирмы — мастер по контролю и организации работ.

«В соответствии с должностными инструкциями и приказом, в случае несоответствия проекта местности все дальнейшие работы он должен был прекратить, уведомив об этом заказчика, и до решения вопроса ничего не предпринимать. Мужчина в свою очередь данные пункты не выполнил, дав указания своим работникам спилить мешающие деревья», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Мужчина полностью признал вину и возместил лесничеству причинённый ущерб.

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: вырубка деревьев

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной
В Вологде на реке затонуло судно «Капитан Артюшин»
В Вологодской области двое пациентов с COVID-19 пытались сбежать из «скорой» по пути в госпиталь
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Великоустюгском районе
Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция
В Вологде из-за сообщения о минировании эвакуируют людей из детсадов
В Вытегорском районе женщина погибла в лобовом столкновении «Киа» и «Форда»
33 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Солиста «Зверей» Романа Билыка огорчил мусор на набережной Вологды
Водолазы не смогли найти пробоин на затонувшем в Вологде судне «Капитан Артюшин»
25.08.2020 [Общество]

Жительницу Бабаево оштрафовали по экстремистской статье из-за ролика об обещаниях «Единой России»

545
0
25.08.2020 [Культура]

«Секреты старого буфета» расскажут посетителям Дома-музея Ивана Милютина в Череповце

191
0
24.08.2020 [Культура]

«Перед нами оживает история»: археолог Лариса Андрианова о ходе раскопок в центре Вологды

1152
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шекснинском районе прокладывающие линию электропередач рабочие незаконно срубили деревья
«Секреты старого буфета» расскажут посетителям Дома-музея Ивана Милютина в Череповце
Владельцы «Фосагро» Гурьевы вошли в топ-10 богатейших семейных кланов России
Череповчанка напала на женщину-полицейского и похитила ее видеорегистратор
Общегородское обсуждение благоустройства Осановской рощи в Вологде пройдет онлайн 25 августа
Трое череповчан арестованы по подозрению в незаконном производстве и обороте порнографии
Том Сойер Фест в Вологде возобновляет работы по покраске дома на проспекте Победы
 
24.08.2020 [Культура]

«Перед нами оживает история»: археолог Лариса Андрианова о ходе раскопок в центре Вологды

1152
0
25.08.2020 [БлогоVO]

А при чем здесь депутат?!

139
0
25.08.2020 [Обзор Прессы]

Игорь Шайтанов о литературе «культурных гнезд»

123
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика