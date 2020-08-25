«Секреты старого буфета» расскажут посетителям Дома-музея Ивана Милютина в Череповце

Экскурсионная программа «Секреты старого буфета» пройдёт 26 августа в Доме-музее Ивана Андреевича Милютина в Череповце.

Сотрудники музея расскажут посетителям об особенностях усадебного убранства в XIX веке.

- Вы узнаете о тайниках «хранителей времени», о том, что в прежние времена считалось лучшим подарком для «почтенной дамы», - говорится в анонсе мероприятия. - Чем прославился мастер Гамбс и что такое «кабриоль»? Какие тайны хранит старинное зеркало и почему раньше предпочитали спать сидя?

В завершении экскурсии гости музея смогут своими руками изготовить украшение для своего интерьера.

Начало программы 26 августа в 18:00 по адресу: Череповец, площадь Революции,1 (рядом с Соборной горкой). Предварительная запись по телефонам: 8 (8202) 55-87-15, 55-87-17.

Стоимость билета 150 рублей.

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