Общегородское обсуждение благоустройства Осановской рощи в Вологде пройдет онлайн 25 августа

Общегородское обсуждение благоустройства Осановской рощи пройдет 25 августа в формате онлайн.

- Архитекторы представят первые эскизы, разработанные на основе исследования территории, встреч с горожанами и результатов онлайн-опроса. Как преобразится территория? Какие мероприятия будут проходить в новом парке? Какие площадки для активного и спокойного отдыха могут появиться? Решим вместе! – говорится в анонсе мероприятия в группе Лаборатории городской среды в социальной сети.

На встрече участники смогут задать вопросы команде архитекторов и предложить идеи к доработке проекта будущего благоустройства.

Встреча начнётся на платформе ZOOM в 19:30. Чтобы подключиться, пройдите по ссылке перед началом обсуждения.

Инструкцию по использованию программы ZOOM можно найти в группе мероприятия.



