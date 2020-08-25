Трое череповчан арестованы по подозрению в незаконном производстве и обороте порнографии

25.08.2020 [Происшествия]

В Череповце суд вынес постановления о заключении под стражу 28-летнего и двух 20-летних череповчан, подозреваемых в незаконном производстве и обороте порнографии.

«Один из молодых людей подозревается в незаконном изготовлении и распространении группой лиц по предварительному сговору порнографических материалов, с использованием сети интернет и извлечением дохода в крупном размере. Второй - в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, совершенном лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, группой лиц предварительному сговору, с использованием сети интернет. Третий молодой человек подозревается в совершении двух вышеперечисленных преступлений», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мера пресечения избрана подозреваемым по 17 октября 2020 года включительно. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Тэги: порнография

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