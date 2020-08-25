31 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки

25.08.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 31 пациенту. По количеству новых заболевших вновь лидирует Череповец — 14. 11 новых случаев коронавируса в Вологде, по два - в Вологодском и Грязовецком районах, один в Сокольском районе. За сутки от коронавирусной инфекции в регионе выздоровел 81 человек. 

— К сожалению, снова по числу заболевших за сутки лидирует Череповец, в Вологде немногим меньше. Будьте ответственны за свое здоровье и здоровье близких – соблюдайте меры предосторожности. Укрепляйте иммунитет, сейчас самое время овощей, ягод, фруктов, — написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 179 пациентам. Большая часть из них — 2 690 — уже выздоровели.  Болезнь закончилась летальным исходом в 34 случаях.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 455 человек. 

Тэги: коронавирус

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