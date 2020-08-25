Многодетная мать из Череповца выиграла титул «Королева Великой Руси» на всероссийском конкурсе красоты

25.08.2020 [Общество]

Череповчанка Елена Назимова была признана победительницей в номинации «Королева Великой Руси» всероссийского конкурса красоты «Миссис Великая Русь». Этот конкурс проходил в августе в Санкт-Петербурге. Финал состоялся 23 августа во дворце Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной, сообщает официальный сайт Череповца.

Елена работает водителем автобуса и воспитывает десятерых детей, восемь из них приемные.

По словам череповчанки, организаторы конкурса сами нашли её в социальной сети и пригласили к участию. 

- У меня 8 июля была свадьба в русском стиле. Мы выложили фото в соцсети, и организаторы сами нашли меня, прислали приглашение, - говорит Елена.

Наряды для участниц конкурса на боярский выход и королевскую фотосессию – всего более 40 костюмов – предоставил Театр мод череповецкого Дворца металлургов.

- На финал у меня было эксклюзивное платье: всё вручную расписано нашим художником-дизайнером Юлией Бородулиной. Это платье — визитка нашего города: спереди Воскресенский собор, сзади — Соборная горка в XIX веке, на рукавах — березы, птицы летят, вологодское кружево расшито камнями, - рассказывает Елена.

Конкурс красоты «Миссис Великая Русь» проводится среди замужних женщин. По задумке организаторов он должен продемонстрировать безграничные возможности современной российской женщины, способной быть хранительницей семейного очага, любимой женой и матерью, и одновременно активно участвовать в общественной жизни, быть успешной и разносторонней личностью.

К участию приглашались девушки в возрасте от 22 до 45 лет, состоящие в официальном или гражданском браке. Наличие детей было желательным, но не являлось обязательным условием.

В этом году конкурсе участвовали 26 женщин со всей России. Гран-при завоевала Светлана Крылова из Кронштадта.
 

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