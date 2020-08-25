Жительницу Бабаево оштрафовали по экстремистской статье из-за ролика об обещаниях «Единой России»

Жительницу Бабаево, члена КПРФ Луизу Колосову суд оштрафовал на 1000 рублей по статье об экстремизме из-за видеоролика об обещаниях «Единой России», который был найден на ее странице соцсети в посте от 2017 года. В видеозаписи речь идет о так называемом манифесте партии от 2002 года, в котором россиянам, например, обещали, что к 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, «достойное третьего тысячелетия».

Ранее NewsVo сообщал, что Кировский районный суд Новосибирска в 2013 году внес ролик 2011 года с названием «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002» в список экстремистских материалов Минюста. Мотивировка такая: «В видеоролике имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к партии «Единая Россия», а также «высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц».

О том, что в отношении нее ведется проверка, Луиза Эдуардовна узнала в конце июня — вечером к ней домой приехали полицейские и вручили повестку в прокуратуру. Оказалось, что поводом для разбирательства стало заявление некоего «Михеева Д. Ю.», который и сообщил правоохранителям о размещении на страницы активистки «материалов, внесенных в список экстремистских». Издание «Вологодская правда» обратило внимание на то, что господин Михеев является заявителем по «экстремистским» делам и в других регионах России.

— Я предполагаю, что это специальные люди, которые сидят в соцсетях и вычисляют именно этот ролик, который признан экстремистким, пишут такие заявления. Но те, кто это запостил, об этом не знают. Более того, этот ролик сейчас есть в открытом доступе и в YouTube, и «ВКонтакте», доступ к нему не закрыт, он доступен для всех и, в принципе, штрафовать так можно многих. Это как налог для россиян, — рассказала NewsVo Луиза Колосова.

Отметим, что на данный момент в Федеральном списке экстремистских материалов более 5 тысячи разных позиций — изображений, аудио, видео, текстов.

В итоге постановлением Бабаевского районного суда Колосовой было назначено наказание в виде штрафа.