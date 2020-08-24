Череповецкие зоозащитники сообщили о гибели выброшенного в мусоропровод щенка

24.08.2020 [Общество]

Жительница Череповца выбросила щенка в мусоропровод. Инцидент произошел 22 августа в одном из домов на улице Пионерской.

— Женщина выбросила щенка в мусоропровод. Очевидцы оперативно извлекли животное, вызвали полицию, отвезли пострадавшего щенка в ветеринарную клинику. К сожалению, травмы оказались не совместимые с жизнью, щенка больше нет, — сообщается в группе зоозащитной общественной организации «Быть человеком».

В организации отмечают, что факт жестокого обращения с животным произошел днем, свидетелями инцидента были дети. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце двое подростков сняли ролик, как сбрасывают котенка с балкона. Позже выяснилось, что с животным всё в порядке, а с высоты сбросили муляж. 

Тэги: жестокость. животные

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной
В Вологде на реке затонуло судно «Капитан Артюшин»
В Вологодской области двое пациентов с COVID-19 пытались сбежать из «скорой» по пути в госпиталь
Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция
В Вытегорском районе женщина погибла в лобовом столкновении «Киа» и «Форда»
33 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Солиста «Зверей» Романа Билыка огорчил мусор на набережной Вологды
35 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Водолазы не смогли найти пробоин на затонувшем в Вологде судне «Капитан Артюшин»
Из-за посылки с селедкой в Череповце эвакуировали почтовое отделение
22.08.2020 [Общество]

В Вологде на реке затонуло судно «Капитан Артюшин»

4682
0
22.08.2020 [Общество]

Водолазы не смогли найти пробоин на затонувшем в Вологде судне «Капитан Артюшин»

3538
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкие зоозащитники сообщили о гибели выброшенного в мусоропровод щенка
Врачи в Берлине подтвердили отравление Навального
В Вологде из-за сообщения о минировании эвакуируют людей из детсадов
В Великоустюгском районе скончалась одна из пассажирок попавшего в аварию «Митсубиси»
Хоккеисты череповецкой «Северстали» выйдут на лед в ретро-форме
Доходы бюджета Вологодской области в январе-июле 2020 года снизились на 15%
В Череповце регоператор отказал в перерасчете платы за вывоз мусора в связи со смертью собственника жилья
 
24.08.2020 [Культура]

«Перед нами оживает история»: археолог Лариса Андрианова о ходе раскопок в центре Вологды

670
0
24.08.2020 [БлогоVO]

Вновь выехал на бульвар Пирогова. Впервые наши подрядчики реализуют такой масштабный, глубоко проработанный проект

145
0
24.08.2020 [Обзор Прессы]

«Все бы отдала, лишь бы дети жили»: врач из Вологды рассказала, почему стала донором костного мозга

10
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика