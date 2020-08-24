Череповецкие зоозащитники сообщили о гибели выброшенного в мусоропровод щенка

Жительница Череповца выбросила щенка в мусоропровод. Инцидент произошел 22 августа в одном из домов на улице Пионерской.

— Женщина выбросила щенка в мусоропровод. Очевидцы оперативно извлекли животное, вызвали полицию, отвезли пострадавшего щенка в ветеринарную клинику. К сожалению, травмы оказались не совместимые с жизнью, щенка больше нет, — сообщается в группе зоозащитной общественной организации «Быть человеком».

В организации отмечают, что факт жестокого обращения с животным произошел днем, свидетелями инцидента были дети.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце двое подростков сняли ролик, как сбрасывают котенка с балкона. Позже выяснилось, что с животным всё в порядке, а с высоты сбросили муляж.