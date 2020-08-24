Врачи в Берлине подтвердили отравление Навального

24.08.2020 [Общество]

Врачи немецкой клиники огласили результаты врачебного обследования российского оппозиционера Алексея Навального. Результаты анализов говорят о том, что его отравили, сообщила в понедельник лечащая клиника Charite.

«Группа врачей обследовала пациента незамедлительно после прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда — ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждено, в том числе, в независимых лабораториях», — сказано в заявлении клиники, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

Навального лечат атропином. «Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены», — отмечают в клинике.

Сообщается, что Навальный находится в искусственной коме, ситуация сложная, но опасности для его жизни сейчас нет.

Как ранее сообщал NewsVo, Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ.

Тэги: Навальный, врачи, отравление

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