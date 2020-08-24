В Великоустюгском районе скончалась одна из пассажирок попавшего в аварию «Митсубиси»

Одна из пассажирок «Митсубиси», попавшего в аварию в Великоустюгском районе утром 24 августа, скончалась. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

— Женщина 1985 г. р. (пассажирка Мицубиси ASX) скончалась в медучреждении, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что смертельное ДТП произошло около 6.00 на 414 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас. 38-летний мужчина за рулем «Митсубиси», двигаясь в сторону Великого Устюга, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель» под управлением 37-летнего мужчины. В аварии пострадали оба водителя, а также, а также четыре пассажира «Митсубиси»: 35-летняя женщина, 29-летний мужчина и два мальчика, 11 и 12 лет. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.