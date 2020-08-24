В Великоустюгском районе скончалась одна из пассажирок попавшего в аварию «Митсубиси»

24.08.2020 [Общество]

Одна из пассажирок «Митсубиси», попавшего в аварию в Великоустюгском районе утром 24 августа, скончалась. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

— Женщина 1985 г. р. (пассажирка Мицубиси ASX) скончалась в медучреждении, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что смертельное ДТП произошло около 6.00 на 414 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас. 38-летний мужчина за рулем «Митсубиси», двигаясь в сторону Великого Устюга, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель» под управлением 37-летнего мужчины. В аварии пострадали оба водителя, а также, а также четыре пассажира «Митсубиси»: 35-летняя женщина, 29-летний мужчина и два мальчика, 11 и 12 лет. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной
В Вологде на реке затонуло судно «Капитан Артюшин»
В Вологодской области двое пациентов с COVID-19 пытались сбежать из «скорой» по пути в госпиталь
Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция
В Вытегорском районе женщина погибла в лобовом столкновении «Киа» и «Форда»
33 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Солиста «Зверей» Романа Билыка огорчил мусор на набережной Вологды
35 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Водолазы не смогли найти пробоин на затонувшем в Вологде судне «Капитан Артюшин»
Из-за посылки с селедкой в Череповце эвакуировали почтовое отделение
23.08.2020 [БлогоVO]

Настоящий диагноз: «Кома неясного генеза»

686
0
24.08.2020 [БлогоVO]

Чёрный чёрный лебедь, военрук Лукашенко, безмен истории и несгибаемый Хабаровск

355
0
21.08.2020 [БлогоVO]

Всё это в нашей стране уже было. Из сообщения ТАСС (18 мая 1984 г.)

990
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкие зоозащитники сообщили о гибели выброшенного в мусоропровод щенка
Врачи в Берлине подтвердили отравление Навального
В Вологде из-за сообщения о минировании эвакуируют людей из детсадов
В Великоустюгском районе скончалась одна из пассажирок попавшего в аварию «Митсубиси»
Хоккеисты череповецкой «Северстали» выйдут на лед в ретро-форме
Доходы бюджета Вологодской области в январе-июле 2020 года снизились на 15%
В Череповце регоператор отказал в перерасчете платы за вывоз мусора в связи со смертью собственника жилья
 
24.08.2020 [Культура]

«Перед нами оживает история»: археолог Лариса Андрианова о ходе раскопок в центре Вологды

670
0
24.08.2020 [БлогоVO]

Вновь выехал на бульвар Пирогова. Впервые наши подрядчики реализуют такой масштабный, глубоко проработанный проект

144
0
24.08.2020 [Обзор Прессы]

«Все бы отдала, лишь бы дети жили»: врач из Вологды рассказала, почему стала донором костного мозга

8
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика