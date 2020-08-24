Хоккеисты череповецкой «Северстали» выйдут на лед в ретро-форме

24.08.2020 [Спорт]

25 августа хоккеисты череповецкой «Северстали» сыграют матч с «Авангардом» в форме, посвященной 65-летию Череповецкого металлургического комбината. На нагрудниках будет надпись «Череповчанка». 

— Кроме празднования юбилейной даты, в этом году на ЧерМК планируется завершение одного из ключевых инвестиционных проектов компании — строительство доменной печи № 3. Ей жители города присвоили имя «Череповчанка». Доменная печь № 3 способна будет выпускать более 3 млн тонн чугуна в год и станет вторым по объемам выпуска после «Северянки» — крупнейшей доменной печи ЧерМК в Европе, — сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Матч против «Авангарда» начнется в 14:00 и будет доступен для просмотра в группе ХК «Северсталь» в соцсети. 

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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