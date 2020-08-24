В Череповце регоператор отказал в перерасчете платы за вывоз мусора в связи со смертью собственника жилья

Регоператор «Чистый след» отказал наследникам умершего горожанина в перерасчете платы за вывоз мусора. В правительстве Вологодской области заявили, что это законно.

— Региональный оператор ООО «Чистый след отказывает в перерасчете при следующих обстоятельствах: за периоды временного отсутствия с 23.11.2019 г. по 23.05.2020 г. В данный период в связи со смертью 23.11.2019 г. (копию свидетельства о смерти прилагаю), собственник находился в морге с 23.11.2019 по — 27.11.2019 г., а с 27.11.2019 по — 23.05.2020 г. находился на кладбище № 4, — говорится в обращении в онлайн-приемную губернатора.

В ответе, подготовленном государственной жилищной инспекцией Вологодской области, говорится, что смерть собственника не является основанием для перерасчета платы.

— Порядок перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -ТКО), установленный пунктом 148(44) Правил № 354 и разделом VIII Правил № 354, предусматривает возможность перерасчета платы только в случае временного отсутствия потребителя в жилом помещении. Смерть гражданина не относится к данному случаю, — отмечают в жилищной инспекции.

Чиновники также пишут, что об увеличении или уменьшении количества проживающих в квартире людей необходимо сообщать регоператору в течение пяти дней с момента наступления изменений. Обязанность платить по квитанциям регоператора возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. То есть, по логике жилинспекции, в момент смерти владельца квартиры у его наследников появляется обязанность платить за вывоз мусора.