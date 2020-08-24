В Череповце регоператор отказал в перерасчете платы за вывоз мусора в связи со смертью собственника жилья

Регоператор «Чистый след» отказал наследникам умершего горожанина в перерасчете платы за вывоз мусора. В правительстве Вологодской области заявили, что это законно.
— Региональный оператор ООО «Чистый след отказывает в перерасчете при следующих обстоятельствах: за периоды временного отсутствия с 23.11.2019 г. по 23.05.2020 г. В данный период в связи со смертью 23.11.2019 г. (копию свидетельства о смерти прилагаю), собственник находился в морге с 23.11.2019 по — 27.11.2019 г., а с 27.11.2019 по — 23.05.2020 г. находился на кладбище № 4, — говорится в обращении в онлайн-приемную губернатора.
В ответе, подготовленном государственной жилищной инспекцией Вологодской области, говорится, что смерть собственника не является основанием для перерасчета платы.
— Порядок перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -ТКО), установленный пунктом 148(44) Правил № 354 и разделом VIII Правил № 354, предусматривает возможность перерасчета платы только в случае временного отсутствия потребителя в жилом помещении. Смерть гражданина не относится к данному случаю, — отмечают в жилищной инспекции.
Чиновники также пишут, что об увеличении или уменьшении количества проживающих в квартире людей необходимо сообщать регоператору в течение пяти дней с момента наступления изменений. Обязанность платить по квитанциям регоператора возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. То есть, по логике жилинспекции, в момент смерти владельца квартиры у его наследников появляется обязанность платить за вывоз мусора.
— В соответствии с частью 4 статьи 1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Согласно части 14 статьи 1114 ГК РФ временем открытия наследства является момент смерти гражданина.