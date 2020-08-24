В Череповце субсидии на покупку масок и дезсредств получат 570 предпринимателей

24.08.2020 [Общество]

В Череповце более 570 предпринимателей подали заявки в налоговую для получения субсидии из федерального бюджета, частичную компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса, сообщает официальный сайт мэрии города.

«Размер субсидии — 15 тысяч рублей и по 6 500 рублей за каждого наемного работника по состоянию на май 2020 года. Помощь получит бизнес из пострадавших отраслей экономики, а также социально ориентированные некоммерческие организации», - говорится в сообщении. 

Эти деньги можно будет потратить на покупку масок, перчаток, рециркуляторов и дезинфицирующих средств. Для получения субсидии предприятие должно не иметь долгов по налогам и страховым выплатам.

Тэги: коронавирус, субсидии

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