В Череповце субсидии на покупку масок и дезсредств получат 570 предпринимателей

В Череповце более 570 предпринимателей подали заявки в налоговую для получения субсидии из федерального бюджета, частичную компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса, сообщает официальный сайт мэрии города.

«Размер субсидии — 15 тысяч рублей и по 6 500 рублей за каждого наемного работника по состоянию на май 2020 года. Помощь получит бизнес из пострадавших отраслей экономики, а также социально ориентированные некоммерческие организации», - говорится в сообщении.

Эти деньги можно будет потратить на покупку масок, перчаток, рециркуляторов и дезинфицирующих средств. Для получения субсидии предприятие должно не иметь долгов по налогам и страховым выплатам.