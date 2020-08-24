Сокольчанин украл пролет забора техникума и сдал в металлолом

24.08.2020 [Происшествия]

В Соколе полицейские раскрыли кражу части забора у техникума на улице Советской. Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей.

Личность подозреваемого, которым оказался ранее не судимый 19-летний местный житель, удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Молодой человек пояснил, что сдал украденный забор в ближайший пункт приема металлолома, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Он полностью возместил причинённый ущерб.

Тэги: кража, металлолом

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