Команда «СДЮШОР-Вологда» возглавила турнирную таблицу федерации футбола «Золотое кольцо»

24.08.2020 [Спорт]

Команда «СДЮШОР-Вологда» с минимальным счетом 1:0 дома обыграла новичка турнира «Золотое кольцо», ФК «Ростов Великий». Единственный гол в самом начале второго тайма забил Владислав Беляев. После этой победы "школьники", как ещё называют команду, единолично возглавили турнирную таблицу МФФ «Золотое кольцо», но у ближайших конкурентов, кировского «Факела», есть матч в запасе.

Сборная Вологодской области, футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь», провели свой первым матч за предали региона. Накануне череповчане встречались с молодежной командой ярославского «Шинника» и одержали победу - 3:0. В конце первого тайма счёт открыл Андрей Опанасюк. После перерыва отличились Егор Кострюхин и Михаил Ершов. Благодаря этой победе "желто-черные" поднялись с последнего места на пятую строчку турнирной таблице.

В следующем туре, который пройдет уже в ближайшую среду, 26 августа, в Вологде пройдет областное дерби. «СДЮШОР-Вологда» примет ФК «Череповец».

Тэги: Футбол

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