В Шекснинском районе грузовик насмерть сбил пешехода

24.08.2020 [Происшествия]

В ночь на 24 августа в Шекснинском районе водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла на 79 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 50-летний житель Ярославской области, управляя грузовиком с полуприцепом, совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на неосвещенном участке автодороги, вне «зебры».

— В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщает пресс-служба.

 

Тэги: ДТП, сбили насмерть

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