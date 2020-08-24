Хоккейные «Северсталь» и «Локомотив» провели два матча

Череповецкая «Северсталь» в рамках подготовки к предстоящему сезону КХЛ провела два контрольных матча против ярославского «Локомотива».

Команды обменялись "домашними" победами. В первом матче, который прошел в минувшую пятницу, сильнее были "железнодорожники" - 5:1. На следующий день, когда команды переехали в Череповец, "сталеварам" удалось взять реванш за поражение накануне - 2:0. В победном для «Северстали» матче шайбы за "желто-черных" забрасывали Кирилл Капустин и Артём Гареев уже в самой концовке матч, в пустые ворота.

«Сегодня был совершенно другой состав. Если мы вчера 5 часов провели в дороге и сразу вышли на лёд, то сегодня в такой ситуации оказался «Локомотив». Действительно, совершенно другая игра. Ребята лучше настроились. Сегодня я увидел команду. Все работали на результат. Небольшой форс-мажор в виде Рыбалкина. Спасибо ему. Поздравляю ребят с победой. Благодарю болельщиков за поддержку!», - заявил главный тренер "Северстали" Андрей Разин.

Впереди у «Северстали» ещё один предсезонный турнир, Кубок Н.Г. Пучкова, который должен пройти в Санкт-Петербурге с 24 по 28 августа.