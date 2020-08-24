В Красавино вандалы сделали неприличную надпись на рубке подводной лодки

24.08.2020 [Общество]

В Красавино на рубке подводной лодки, установленной у школы № 15 в память о матросе Сергее Преминине, появилась неприличная надпись. 

— Авторами дерзкой надписи стали девушка и молодой человек. Ничего плохого в своём поступке они не видят. На место были вызваны сотрудники полиции, составлен протокол, — написала в группе ВМФ Великий Устюг Катерина Михайлова. 

 

Рубка подводной лодки проекта 667АТ появилась у школы №15 в 2003 году, в память об одном из ее выпускников - Сергее Преминине. В октябре 1986 года в Атлантике погибла советская атомная подводная лодка К-219 Северного флота. 20-летний матрос Сергей Преминин ценой своей жизни сумел «заглушить» ядерный реактор корабля. Уроженцу Красавино посмертно присвоили звание Героя России. 

 

Тэги: вандалы, Красавино, Сергей Преминин

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