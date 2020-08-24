В Красавино вандалы сделали неприличную надпись на рубке подводной лодки

В Красавино на рубке подводной лодки, установленной у школы № 15 в память о матросе Сергее Преминине, появилась неприличная надпись.

— Авторами дерзкой надписи стали девушка и молодой человек. Ничего плохого в своём поступке они не видят. На место были вызваны сотрудники полиции, составлен протокол, — написала в группе ВМФ Великий Устюг Катерина Михайлова.

Рубка подводной лодки проекта 667АТ появилась у школы №15 в 2003 году, в память об одном из ее выпускников - Сергее Преминине. В октябре 1986 года в Атлантике погибла советская атомная подводная лодка К-219 Северного флота. 20-летний матрос Сергей Преминин ценой своей жизни сумел «заглушить» ядерный реактор корабля. Уроженцу Красавино посмертно присвоили звание Героя России.