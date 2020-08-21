С 20 августа в Вологде начали продавать школьные и студенческие проездные на сентябрь. Купить электронную карту для ребенка до 15 лет можно без справки из школы, достаточно предъявить свидетельство о рождении.

— Такое решение продиктовано тем, что не все ученики смогли успеть получить нужные справки из школы, — сообщает перевозчкик «ПАТП-1» в своей группе в соцсети.

Приобрести проездной на уже имеющуюся электронную карту можно во всех пунктах продаж. Для приобретения студенческой электронной карты потребуется справка из учебного заведения либо студенческий билет.

Те школьники и студенты, у которых есть неиспользованные проездные на апрель, могут перенести их на сентябрь без доплаты. Сделать это можно также на Пушкинской, 15.