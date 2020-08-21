Еще один низкопольный трамвай отправили испытывать в Череповец

«Уралтрансмаш» отправил в Череповец еще одну модель низкопольного трамвая. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

— Администрация города выразила желание протестировать более современную разработку нашего завода, поэтому мы предоставили им базовую модель линейки низкопольных трамваев — односекционный вагон 71-415, — пояснил коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Серков.

Фото АО «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» в ходит в госкорпорацию Ростех).

Трамвай 71-415 — это полностью низкопольный четырёхосный вагон. Для трамвая изготовлена поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая российских аналогов. Производитель пишет, что трамвай полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда»: вагон удобен для маломобильных групп населения, людей пожилого возраста и пассажиров с детьми.

Ранее NewsVo сообщал, что зимой-весной 2020 года в Череповце проводили испытания другого трамвая завода — модели 71-407. Мэр города Вадим Германов отметил, что недовольство у пассажиров вызвала планировка салона: спускаться и подниматься по крутым ступенькам неудобно.

— А кондуктора, отработав смену, чувствовали себя так, будто провели в спортзале восьмичасовую тренировку, — написал Германов на своей странице в соцсети.

По словам мэра Череповца, власти города рассчитывают полностью обновить трамвайный парк за счет участия в федеральной программе «Чистый воздух». К тому моменту, как решение будет принято и деньги выделены, город определится с моделью вагона.