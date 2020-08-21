В администрации Вологды не знают, зачем разрыли тротуар на улице Горького

В редакцию NewsVo прислали фото тротуара на улице Горького в Вологде, у здания СКДМ. Автор снимка отметил, что асфальт в этом месте заканчивается очень неожиданно.
21 августа в комментариях под этим постом в нашей группе появился представитель администрации города и заявил, что о "разрытии" тротуара чиновники ничего не знали.
— Специалисты департамента городского хозяйства поясняют, что разрешений на проведение земляных работ на тротуаре по ул. Горького не выдавалось. Сейчас устанавливаются причины разрытия и решается вопрос об источнике финансирования для восстановления асфальта на данном участке, - говорится в комментарии.