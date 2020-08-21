В Череповце фармацевта осудили за продажу сильнодействующего препарата без рецепта

В Череповце суд огласил приговор 52-летней местной жительнице, обвиняемой в незаконном приобретении и сбыте сильнодействующего препарата.

Как установлено судом, в период с конца декабря 2019 года по 22 апреля 2020 года, подсудимая незаконно приобрела не менее 12 флаконов лекарственного средства, которое с нарушением правил хранила в помещении аптечного пункта. Женщина, проработавшая фармацевтом не менее 30 лет, достоверно знала о том, что вещество, содержащееся в препарате, используется для приготовления наркотика.

Днём 22 апреля, в рамках оперативных мероприятий, свидетель С. приобрёл у обвиняемой флакон препарата без рецепта врача. Оставшуюся часть лекарственного средства в дальнейшем изъяли сотрудники полиции.

«Свидетель показал, что более 10 лет употребляет дезоморфин. Сам лично изготавливать его не умеет, но знает, что для этого нужен медицинский препарат, который продается в аптеках только по рецепту. В одной из аптек он познакомился с фармацевтом (подсудимой), которая ему продолжила продавать препарат без рецепта, в основном — с оторванными этикетками. С января по апрель 2020 года он неоднократно покупал у нее данный препарат», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Череповчанке назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Изъятое лекарство суд постановил уничтожить. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что в одной из торговых точек на улице Конева, замаскированной под ломбард, осуществлялась незаконная торговля лекарствами. Злоумышленники покупали там таблетки, запрещенные к продаже без рецепта врача, и изготавливали из них наркотики.