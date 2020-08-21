Череповчанина отправили в колонию за кражу двух куриц-несушек

21.08.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 24-летнему ранее судимому молодому человеку, признанному виновным в краже куриц-несушек.

Как установлено судом, ночью 5 мая 2020 года, обвиняемый проник в курятник в деревне Романово, откуда похитил двух куриц, которых убрал в мешок из-под корма. Далее он скрылся с похищенным с места происшествия и распорядился украденным по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 1100 рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину. Дело слушалось в особом порядке. С учётом опасного рецидива преступлений мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев колонии строгого режима. С него также взыскано 1100 рублей компенсации материального ущерба в пользу потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кража

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