Росгвардейцы задержали двух череповчан, которые съели багет с паштетом в супермаркете

21.08.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые съели продукты питания в супермаркете на Шекснинском проспекте и не расплатились. Правоохранители прибыли в торговую точку по сигналу тревожной сигнализации.

«Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что в торговый зал зашли двое молодых людей. Они взяли с прилавка багет, паштет, молочные продукты и употребили их, выбросив обертки. Кроме того, в отделе косметики приятели вскрыли упаковку с дезодорантом, использовали его по назначению и поставили обратно на полку. Затем молодые люди прошли мимо кассовой зоны, не заплатив за использованный и испорченный товар», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось что задержанные – местные жители – ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Их передали полицейским для принятия процессуального решения.

Тэги: кража

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