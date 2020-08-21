Талантливые школьники через госуслуги могут подать заявку на грант Минкомсвязи в 125 тысяч рублей

21.08.2020 [Общество]

Российские школьники, которые имеют особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий могут подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Подать заявление на грант можно через Единый портал госуслуг с 1 сентября по 10 октября этого года. Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет.

К электронному заявлению нужно прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации.

Претендовать на грант могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года. Предоставление грантов будет проходить в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».
 

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