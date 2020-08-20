Футбольный клуб «Череповец» уступил кировскому «Факелу»

20.08.2020 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец» проиграл кировскому «Факелу» в матче Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Для ФК «Череповец - СШОР Витязь» этот матч стал первым в сезоне. Команда имеет статус сборной Вологодской области, до конца августа ей запрещено покидать пределы региона. Накануне череповчане принимали кировский «Факел», который проводил уже третий матч, и уступили со счётом 1:3. Единственный гол в составе "желто-черных" забил лучший бомбардир команды прошлого сезона, Антон Балашов. Игра состоялась при пустых трибунах.

«СДЮШОР-Вологда», которая не имеет статуса сборной команды Вологодской области и может выезжать за пределы региона, накануне на выезде встречалась с командой «Гаврилов Ям» из Ярославской области. Вологжане одержали победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в составе нашей команды забил Егор Ганичев на 30-й минуте матча. Это уже вторая победа подряд для вологжан. «СДЮШОР-Вологда» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Первенства МФФ «Золотое кольцо», уступая только по количеству забитых голов кировскому «Факелу».

В следующем туре, который пройдет 23 августа «СДЮШОР-Вологда» примет ФК «Ростов Великий». А ФК «Череповец - СШОР Витязь» должен в Ярославле сыграть с «Шинником М». Состоится ли эта игра, пока не известно.

Тэги: Футбол

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