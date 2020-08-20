«Три века Кубенозерья»: в Вологодском районе разработали новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут «Три века Кубенозерья» презентовали в Вологодском районе. В него входит посещение храмовых комплексов, исторических мест в четырех населенных пунктах региона.

Так, первая точка маршрута находится в деревне Кулемесово, где туристов познакомят с историей Храма Василия Великого на Едке. Здесь же находится чудотворный источник, который носит название Слепой.

Следующий пункт поездки - в деревне Поповка, он связан с Иваном Грозным. До 1938 года здесь стоял один из самых красивых храмов края - Воскресенская Подкубенская церковь. Тысячи людей стекались туда, чтобы исцелиться чудотворной иконой кисти Дионисия Глушицкого. В 16-м веке на этом месте стояла "заезжая изба" Ивана Грозного, куда он заезжал по пути в Кирило-Белозерский монастырь, а при избе находилась церковь, "что у государя на сенях". Сегодня на этом месте освятили Поклонный Крест.

После этого туристов перевозят в Кубенское, где они знакомятся с историей Троицкого храма, проходят по Троицкому кругу и Кирилловскому тракту к дому купца Воеводина и церкви Ильинского прихода, а также - к дому знаменитой купчихи Бураковой. Гостям рассказывают об особенностях уклада зажиточных крестьян и купцов. Также туристов ждет экскурсия по районному краеведческому музею и мастер-классы по изготовлению знаменитых кукол купчихи-буравчихи. На обед гостей накормят традиционными кубенскими блюдами по старинным рецептам, ухой и разносолами.

Завершается туристический маршрут в старинной усадьбе Спасское-Куркино с прогулкой по старинному парку с экскурсией об истории рода дворян Резановых-Андреевых.