«Три века Кубенозерья»: в Вологодском районе разработали новый туристический маршрут

20.08.2020 [Общество]

Новый туристический маршрут «Три века Кубенозерья» презентовали в Вологодском районе. В него входит посещение храмовых комплексов, исторических мест в четырех населенных пунктах региона. 

Так, первая точка маршрута находится в деревне Кулемесово, где туристов познакомят с историей Храма Василия Великого на Едке. Здесь же находится чудотворный источник, который носит название Слепой.

Следующий пункт поездки - в деревне Поповка, он связан с Иваном Грозным. До 1938 года здесь стоял один из самых красивых храмов края - Воскресенская Подкубенская церковь. Тысячи людей стекались туда, чтобы исцелиться чудотворной иконой кисти Дионисия Глушицкого. В 16-м веке на этом месте стояла "заезжая изба" Ивана Грозного, куда он заезжал по пути в Кирило-Белозерский монастырь, а при избе находилась церковь, "что у государя на сенях". Сегодня на этом месте освятили Поклонный Крест.

После этого туристов перевозят в Кубенское, где они знакомятся с историей Троицкого храма, проходят по Троицкому кругу и Кирилловскому тракту к дому купца Воеводина и церкви Ильинского прихода, а также - к дому знаменитой купчихи Бураковой. Гостям рассказывают об особенностях уклада зажиточных крестьян и купцов.  Также туристов ждет экскурсия по районному краеведческому музею и мастер-классы по изготовлению знаменитых кукол купчихи-буравчихи. На обед гостей накормят традиционными кубенскими блюдами по старинным рецептам, ухой и разносолами.

Завершается туристический маршрут в старинной усадьбе Спасское-Куркино с прогулкой по старинному парку с экскурсией об истории рода дворян Резановых-Андреевых.

«В рамках турмашрута может использоваться как краеведческое, так и паломническое направление. Маршрут рассчитан на день. В него входит посещение храмовых комплексов, исторических мест, здесь также можно увидеть красивые, удивительные места нашего района. Мы ориентированы не только на туристов, которые будут приезжать группами, но и на всех желающих приехать сюда, например всей семьей, и познакомиться с историей этих мест. Для этого планируем оцифровать маршрут и создать приложение, которое позволит пройти его самостоятельно с помощью электронных гаджетов», - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших в Вологодской области
Солиста «Зверей» Романа Билыка огорчил мусор на набережной Вологды
35 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский губернатор заявил, что мусорный полигон под Великим Устюгом построят к 2024 году
«Убрать ветхость не только из деревень, но и из людей»: самый молодой глава сельского поселения Вологодской области рассказала о проекте #НеВетхие
Контактировавших с COVID-больными в Череповце привезли в Шексну на обсервацию
В домах нескольких микрорайонов Вологды на три дня отключат газ
Дорогу до Гледенского монастыря отремонтируют до конца года
Роман Билык предложил вологжанам вместе с ним убрать мусор с набережной
Ещё 29 человек заразились коронавирусом в Вологодской области
19.08.2020 [БлогоVO]

Кольцо на Конева и Можайского. Baza.net публикует подборку видео ДТП, которые там успели произойти

1197
0
19.08.2020 [Происшествия]

В Красавино произошел пожар в заброшенном здании «Вологодского текстиля»

573
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция
В Вологде эвакуируют людей из торговых центров
Футбольный клуб «Череповец» уступил кировскому «Факелу»
«Три века Кубенозерья»: в Вологодском районе разработали новый туристический маршрут
22 августа посетителям усадьбы Брянчаниновых предложат создать макеты флага России своими руками
Более 2 млн. рублей грантов привлекли на реализацию своих проектов молодые парламентарии Вологодской области
«Вологодский мясодел» оштрафовали на 150 тысяч рублей за фарш с сальмонеллой
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

3169
0
20.08.2020 [БлогоVO]

Ещё раз к теме пожара в школе в деревне Лодейка

139
0
17.08.2020 [Обзор Прессы]

Под знаком «ЕСЛИ»: худрук Вологодского драмтеатра Алексей Ожогин озвучил планы на сезон 2020/2021

504
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика