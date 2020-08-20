Более 2 млн. рублей грантов привлекли на реализацию своих проектов молодые парламентарии Вологодской области

Активисты из разных районов и городов Вологодской области рассказали председателю Законодательного собрания области Андрею Луценко о своих инициативах по благоустройству территорий и развитию социальной сферы, средства на которые были привлечены в рамках госгрантов. На прошедшей встрече спикер регионального парламента отметил вклад молодёжи в работу волонтёрского движения во время режима самоизоляции.

«В конце марта в каждом районе области на базе региональных общественных приёмных партии „Единая Россия“ были открыты волонтёрские центры. Знаю, что и молодые парламентарии работали в рамках волонтёрского движения, помогая нашим гражданам, — сказал Андрей Луценко. — В целом по области мы приняли более 20 тысяч звонков. Вологжане обращались за юридическими консультациями, за помощью по доставке лекарств и продовольственных наборов. Жизнь показала, что в Вологодской области много неравнодушных людей, и вы одни из них. Благодарю всех, кто принял участие в этой работе!»

Спикер областного парламента отдельно подчеркнул высокую активность молодых парламентариев в работе по благоустройству своих городов и районов. На встрече председатель Молодёжного парламента Череповца Андрей Малышев поделился: одним из наиболее эффективных вариантов продвижения инициатив он считает привлечение государственной грантовой помощи для социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Два года назад нам удалось создать НКО и Центр поддержки парламентаризма, — поделился череповчанин. — В этом году мы выиграли два гранта: у Фонда президентских грантов мы получили финансовую поддержку на реализацию проекта „Узкоколейные железные дороги Вологодской области“. Его реализацией будет заниматься главный редактор сайта „Черинфо“ Андрей Ненастьев. Будет проведено полное журналистское расследование узкоколеек, которые расположены в удалённых районах нашей области».

Ещё один грант, который в Череповце получили совсем недавно, — средства на реализацию проекта «Студент года-2020». По словам Андрея Малышева, теперь можно будет рассчитывать не только на спонсорскую помощь, но и на целевую субсидию областного бюджета. Средства могут пойти на призы для победителей и организацию самого мероприятия: декорации, аренду помещения, сообщает пресс-служба областного парламента.

Олег Шпикин, председатель Молодёжного парламента Великоустюгского района, рассказал об инициативах, финансирование которых было осуществлено за счёт средств, полученных в конкурсах грантов среди физических лиц. Один из них — проект «Вечная память», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился 1,5 месяца назад. Ребята выиграли 43 тысячи рублей на установку мемориальной плиты по увековечиванию памяти воинов Красной Армии, умерших на территории Великоустюгского района в эвакуационных госпиталях.

Надежда Иванова из Вашкинского района рассказала Андрею Луценко, что их молодежная организация также становилась победителем конкурса грантов физических лиц, ребята выиграли деньги на установку двух памятников героям Великой Отечественной войны и две мультимедийные установки.

«Но есть большая проблема: в этом конкурсе могут участвовать только молодые люди в возрасте до 30 лет. Но если брать районных активистов, то чаще всего, это молодые люди и девушки от 30 до 35 лет. Нам бы очень хотелось, чтобы и у представителей этой возрастной категории были возможности для получения денег на свои проекты», — отметила девушка.

Отвечая на вопрос, Андрей Луценко рассказал, что в настоящее время в Государственную Думу внесен проект закона «О молодежной политике в Российской Федерации», там как раз предлагается увеличить возраст молодежи до 35 лет.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области