Житель Устюженского района оспорил отцовство двух детей бывшей жены

В Устюженском районе суд рассмотрел иск местного жителя к бывшей супруге об оспаривании отцовства двух её детей и исключении сведений об отце из их записей о рождении.

«Свои требования истец мотивировал тем, что с марта 2005 года по октябрь 2015 года состоял в браке с ответчиком. В период брака в семье родилось четверо детей. Ответчик в период брака периодически вела разгульную жизнь, могла уйти из дома на несколько дней, а он много работал, в том числе вахтовым методом. Ответчик неоднократно говорила ему, что два ребенка не являются его сыновьями», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В судебном заседании бывшая супруга подтвердила, что мужчина не является биологическим отцом двух её сыновей и поддержала иск. При таких обстоятельствах суд удовлетворил требования истца в полном объёме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.