В Череповце экс-работницу супермаркета и её сожителя осудили за кражу денег с карты пенсионера

В Череповце суд огласил приговор бывшей работнице супермаркета и её сожителю, признанным виновными в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

«Суд установил, что 15 мая 2020 года около 11.45 подсудимая, находясь по месту своей работы в кассовой зоне магазина «Магнит» в Череповце, на терминале оплаты обнаружила банковскую карту К., которую он забыл забрать после оплаты покупки. Подсудимая спрятала банковскую карту в карман своей одежды, затем позвонила сожителю и предложила тому совместно совершить хищение денежных средств с обнаруженной банковской карты, на что тот согласился», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Далее мужчина забрал карту и оплатил ей несколько покупок в магазинах города на общую сумму 8222 рубля 72 копейки. Подсудимые полностью согласились с предъявленным обвинением. Дело слушалось в особом порядке.

С учётом того, что обвиняемые полностью возместили причинённый ущерб и моральный вред, суд назначил наказание женщине в виде 80 часов обязательных работ, мужчине – в виде штрафа в 5 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.