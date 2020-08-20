Студенты художественных вузов России примут участие в выездной школе реставрации в Тотьме

Выездная школа по реставрации темперной и станковой живописи пройдёт в Тотьме с 18 августа по 5 сентября.

Проект осуществляется по инициативе Союза реставраторов России, в сотрудничестве с Тотемским музейным объединением и Московским государственным академическим художественным институтом имени В.И. Сурикова.

Помимо студентов Суриковки, по приглашению Союза реставраторов России, в Тотьму приедут молодые специалисты из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Суздальского художественно-реставрационного училища и Колледжа дизайна, архитектуры и реинжиниринга №26 из Москвы.

- Помощь студентов музеям России – это весомый вклад в сохранение культурного наследия в регионах, - говорит Мария Портнова, руководитель пресс-службы Союза реставраторов России. - Суриковцам уже переданы на реставрацию несколько произведений темперной и масляной живописи из коллекции музея. За время трехнедельной школы студенты отреставрируют и проведут консервацию, подготовят документацию и реставрационные паспорта на произведения основного и научно-вспомогательного фондов музея.

В этом году студенты проведут консервацию и реставрацию картин и икон при поддержке Фонда Владимира Потанина и спонсорской помощи компании «Арт Текникс» из Санкт-Петербурга. Руководить работами будут Александр Козьмин, руководитель мастерской реставрации МГАХИ имени В.И. Сурикова и Мария Правдина, ученый секретарь Тотемского музейного объединения, а также координатор проекта «Молодые реставраторы – малым городам» и главный хранитель музея - Ирина Савкова.