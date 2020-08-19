В Усть-Кубинском районе ищут родственников погибшего красноармейца Василия Паничева

Поисковый отряд «Обелиск» обратился к вологодским полицейским с просьбой помочь в поиске родственников красноармейца Василия Порфирьевича Паничева из деревни Филенское Усть-Кубинского района. Останки бойца были подняты в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Крутая Смоленской области и перезахоронены на Поле Памяти в селе Знаменка.

— Так как ошибочно было указано отчество «Петрович» и год рождения 1898, Василий Паничев числился «пропавшим без вести». О нем известно: сержант, командир отделения 94 гвардейского стрелкового полка, 30 гвардейской стрелковой дивизии, 15 гвардейского стрелкового корпуса, 10 Армии Западного фронта. Так же известно, что данные его жены — Мария Николаевна Паничева, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поисковики разыскивают родственников красноармейца, чтобы передать им найденные документы и сообщить о месте захоронения. Все, кто что-либо знает о родных Василия Порфирьевича, могут сообщить об этом в УМВД России по Вологодской области по телефону: 8-999-097-10-54 или (8172) 79-48-94.