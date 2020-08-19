В Великом Устюге вахтовик украл стиральный порошок со склада, чтобы купить алкоголь

19.08.2020 [Происшествия]

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу стирального порошка со склада магазина косметики. Представитель торговой точки пояснил, что пропало несколько мешков порошка общей стоимостью около 6 тысяч рублей. Возможным подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый житель Омска.

«Полицейские установили, что молодой человек работал вахтовым методом на стройцехе и на следующий день, после совершения кражи, уехал в родной город. Оперативники выехали в служебную командировку в город Омск, где задержали подозреваемого по месту жительства. В беседе с правоохранителями молодой человек дал признательные показания. Пояснив, что когда деньги на алкоголь закончились, он решил похитить что-нибудь со склада, чтобы в дальнейшем выгодно продать», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба областного УМВД также сообщает о задержании подозреваемого в грабеже в Вашкинском районе. 56-летний ранее судимый житель посёлка Октябрьский пришёл в магазин и попросил в долг спиртное, но получил отказ. Тогда он отобрал у продавца две бутылки настойки, общей стоимостью 205 рублей. При этом он толкнул женщину, в результате чего она упала и ударилась спиной о радиатор. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам в тот же день. Возбуждено дело о грабеже.

Тэги: кража

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