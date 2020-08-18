Тотьмич не смог сдать на права из-за коронавируса и купил поддельное удостоверение

Суд огласил приговор 22-летнему жителю Тотьмы. Молодого человека признали виновным в покупке и использовании поддельного водительского удостоверения.

В материалах дела говорится, что в июне 2020 года молодой человек позвонил "неустановленному лицу", номер которого нашёл в интернете, и заказал водительское удостоверение. Оплатив заказ, он через некоторое время забрал его на почте.

8 июня молодой человек управлял автомобилем «LADA Priora», когда его на дороге остановили сотрудники ГИБДД. Он предъявил им поддельные права. Проверив удостоверение, полицейские выявили признаки подделки и изъяли его.

«Как рассказали ОПС в Тотемском районном суде, подсудимый отучился в автошколе, экзамен по окончанию учебы был назначен на 02.04.2020 г., но в связи с ограничительными мероприятиями был отложен на неопределенное время. По словам самого подсудимого, он устал ждать и решил купить поддельное водительское удостоверение», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тотьмича приговорили к 3 месяцам ограничения свободы с обязанностью являться для регистрации в уголовно - исполнительную инспекцию в установленные дни. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.