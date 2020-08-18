Из-за обстановки с коронавирусом хоккейная «Северсталь» пока не планирует продажу сезонных абонементов на матчи. Продажа билетов на первую серию домашних игр будет осуществляться после 31 августа при условии снятия ограничений на допуск зрителей на крытые объекты спорта, сообщает пресс-служба клуба.

— В случае изменения эпидемической обстановки и увеличения допустимого количества зрителей (более 50%) вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что хоккейный клуб «Северсталь» официально подтвердил девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди хоккеистов и других сотрудников.