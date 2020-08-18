В Великом Устюге 17-летний подросток арестован по подозрению в угоне

18.08.2020 [Происшествия]

В Великом Устюге следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 17-летнего подростка и двух его приятелей 18 и 19 лет, обвиняемых в покушении на угон автомобиля.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 августа 2020 года, пьяные подозреваемые проникли в салон незапертой машины ВАЗ-2107 и повредили замок зажигания. Завести машину они не смогли и скрылись с места преступления.

«Кроме того, в ту же ночь молодые люди угнали автомобиль ВАЗ-2110, который затем бросили на окраине райцентра. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, которое передано в следственный отдел для соединения», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Несовершеннолетний подозреваемый заключён под стражу. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествий. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Тэги: угон, подростки

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