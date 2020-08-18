Из двора дома на улице Новгородской в Вологде месяц не вывозили мусор

Жители дома на улице Новгородской, 23 в Вологде говорят, что мусор из их двора не вывозится уже месяц. Анонимный пост о проблеме появился 18 августа в «Онлайн Вологде».

— Звонки в управляющую компанию, Аквалайн (ред. — региональный оператор по обращению с ТКО) и администрацию города остались без внимания. Во дворе стали бегать крысы, вонь стоит ужасная, люди, живущие на первых этажах, задыхаются, — пишет автор.

В комментариях под записью жители пишут, что мусоровозы не могли подъехать к контейнерам — проезд перекопали для замены труб. Об отсутствии доступа к бакам NewsVo рассказали и в «Аквалайне», заявив, что сегодня, 18 августа, весь мусор будет вывезен.