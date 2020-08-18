Учеников сгоревшей в Великоустюгском районе школы будут возить в соседнюю за 25 километров

18.08.2020 [Общество]

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин заявил, что учеников сгоревшей в деревне Лодейка школы будут возить на уроки в ближайшее учебное заведение.

— Через 2 недели начинается новый учебный год. Обучающихся планируем подвозить в ближайшую школу в деревне Благовещенье, маршрут будет согласован с ОМВД по Великоустюгскому району, — пишет Кузьмин на своей странице в соцсети.

Расстояние от Лодейки до Благовещенья по дороге составляет около 25 километров. Добираться дети будут на школьном автобусе, который, как сообщает пресс-служба губернатора, будет куплен за счет средств резервного фонда правительства области.

«Вместе со специалистами посмотрите состояние дороги, жду от вас предложений по ее ремонту. К началу нового учебного года все работы необходимо завершить. Наши дети должны получить полноценное образование и первого сентября пойти в школу», - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Фото с места пожара областного УМЧС

Глава региона также поручил дополнительно проверить все образовательные и социальные учреждения области, в первую очередь, расположенные в деревянных зданиях, на предмет состояния электропроводки и работоспособности автоматической пожарной сигнализации.

Как ранее сообщал NewsVo, в ночь на 18 августа в деревне Лодейка сгорело деревянное здание школы. Общая площадь пожара составила 625 квадратных метров. Строение уничтожено огнем, имущество спасти не удалось. Пострадавших нет. Рассматриваются две версии пожара — электротехническая неисправность, либо неисправность твердотопливного котла.

В здании дислоцировались начальная школа, среднеобразовательная школа и детский сад. В нем обучалось шесть школьников и один ребенок дошкольного возраста

Тэги: школа, пожар, школьники

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Учеников сгоревшей в Великоустюгском районе школы будут возить в соседнюю за 25 километров

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