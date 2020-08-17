Росгвардейцы задержали двух вологжан, разбиравших железную дорогу

17.08.2020 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, воровавших железнодорожные костыли.

По данным пресс-службы областного управления Росгвардии, подозреваемые что-то делали возле железной дороги на улице Добролюбова. При этом они не были одеты в спецодежду, а рядом с ними стояли две сумки, в которых правоохранители обнаружили костыли, предназначенные для скрепления рельс и деревянных шпал.

Задержанные, которыми оказались 55-летний и 34-летний вологжане сказали, что собирали костыли возле дороги для личных нужд. Позднее они признались, что вынимали костыли из дороги, чтобы сдать их в металлолом.

Мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: железная дорога

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