В домах нескольких микрорайонов Вологды на три дня отключат газ

В Вологде из-за ввода в эксплуатацию построенного участка газопровода через железнодорожные пути вдоль улицы Ленинградская на три дня отключат газ в квартирах нескольких микрорайонов.

— АО «Газпром газораспределение Вологда» информирует потребителей природного газа о плановом приостановлении газоснабжения с 08.00 18 августа 2020 года до 22.00 20 августа 2020 года жилых домов № 42, 44 ул. Мохова, а также ул. Ершовская, Клубова, мкр. Покровская Слобода, Станкозавод, Куролит, Лукьяново, Майский-2, поселка Кувшиново, — сообщает пресс-служба компании.

Об авариях, утечках газа, неисправностях газового оборудования необходимо сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного телефона любого оператора - телефон 104.





