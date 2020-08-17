В домах нескольких микрорайонов Вологды на три дня отключат газ

17.08.2020 [Общество]

В Вологде из-за ввода в эксплуатацию построенного участка газопровода через железнодорожные пути вдоль улицы Ленинградская на три дня отключат газ в квартирах нескольких микрорайонов. 

— АО «Газпром газораспределение Вологда» информирует потребителей природного газа о плановом приостановлении газоснабжения с 08.00 18 августа 2020 года до 22.00 20 августа 2020 года жилых домов № 42, 44 ул. Мохова, а также ул. Ершовская, Клубова, мкр. Покровская Слобода, Станкозавод, Куролит, Лукьяново, Майский-2, поселка Кувшиново, — сообщает пресс-служба компании. 

Об авариях, утечках газа, неисправностях газового оборудования необходимо сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного телефона любого оператора - телефон 104.



 

Тэги: газ, отключение

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