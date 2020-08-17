Коллекцию традиционных костюмов Вологодской области представил на виртуальной выставке Центр народной культуры

Выставку фотографий «Традиционный костюм Вологодской области» подготовил Центр народной культуры. Фотографии костюмов крестьян Нюксеницы, Тотьмы, Тарноги, Сокола, Никольска, Кадникова и Великого Устюга сопровождаются подробными описаниями.

Так, например, в описании костюма девушки Нюксенского района рассказывается, что важным элементом наряда были передник и пояс.

- Повседневные и рабочие передники делались из домотканины: «пестряди», «набойки», говорится в описании. - На праздник чаще надевали белые передники, украшенные браным орнаментом или вышивкой. В данном комплекте передник украшен ручной вышивкой в технике «крест». Геометрический орнамент, основу которого составляют «восьмиконечные звезды», несет в себе защиту от дурного глаза и встречается по всей территории Вологодской области. Защитную функцию пояса несет в данном костюме кушак – широкий пояс из кумача, расшитый цветными нитями в технике «счетный крест».

На выставке есть фотографии и нескольких мужских костюмов. Так, например, в описании к одному из них упоминается, что мужской костюм не имел значительных различий на территории Вологодской области, но вариантов украшения имел множество.

- Составными элементами традиционного мужского костюма являлись рубаха, порты, пояс, обувь. Мужские рубахи – косоворотки шились длинными, иногда до колен, и туникообразными. На пошив будничных рубах использовали «пестрядь», суровый холст, синюю и красную крашенину. Для праздничных косовороток бралась более тонкая льняная ткань или покупной ситец, сатин, атлас. Рубахи молодых мужчин украшались вышитыми цветочными и растительными узорами, располагавшимися по вороту и на груди, по низу рукавов и подолу. Такие рубахи назывались «вышитухами» и по богатству вышивки часто не уступали женским.

Представленная на выставке коллекция традиционных костюмов Вологодской области была создана в 2009 году сотрудниками Областного научно-методического центра культуры и мастерами Вологодской области. Коллекция костюмов отмечена дипломом I степени на Международном конкурсе коллекций одежды, обуви, аксессуаров «Лен в товары России 2009».

Посетить виртуальную выставку можно на сайте Центра народной культуры.

