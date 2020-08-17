Коллекцию традиционных костюмов Вологодской области представил на виртуальной выставке Центр народной культуры

17.08.2020 [Культура]

Выставку фотографий «Традиционный костюм Вологодской области» подготовил Центр народной культуры. Фотографии костюмов крестьян Нюксеницы, Тотьмы, Тарноги, Сокола, Никольска, Кадникова и Великого Устюга сопровождаются подробными описаниями.

Так, например, в описании костюма девушки Нюксенского района рассказывается, что важным элементом наряда были передник и пояс. 

- Повседневные и рабочие передники делались из домотканины: «пестряди», «набойки», говорится в описании. - На праздник чаще надевали белые передники, украшенные браным орнаментом или вышивкой. В данном комплекте передник украшен ручной вышивкой в технике «крест». Геометрический орнамент, основу которого составляют «восьмиконечные звезды», несет в себе защиту от дурного глаза и встречается по всей территории Вологодской области. Защитную функцию пояса несет в данном костюме кушак – широкий пояс из кумача, расшитый цветными нитями в технике «счетный крест».

На выставке есть фотографии и нескольких мужских костюмов. Так, например, в описании к одному из них упоминается, что мужской костюм не имел значительных различий на территории Вологодской области, но вариантов украшения имел множество. 

- Составными элементами традиционного мужского костюма являлись рубаха, порты, пояс, обувь. Мужские рубахи – косоворотки шились длинными, иногда до колен, и туникообразными. На пошив будничных рубах использовали «пестрядь», суровый холст, синюю и красную крашенину. Для праздничных косовороток бралась более тонкая льняная ткань или покупной ситец, сатин, атлас. Рубахи молодых мужчин украшались вышитыми цветочными и растительными узорами, располагавшимися по вороту и на груди, по низу рукавов и подолу. Такие рубахи назывались «вышитухами» и по богатству вышивки часто не уступали женским.

Представленная на выставке коллекция традиционных костюмов Вологодской области была создана в 2009 году сотрудниками Областного научно-методического центра культуры и мастерами Вологодской области. Коллекция костюмов отмечена дипломом I степени на Международном конкурсе коллекций одежды, обуви, аксессуаров «Лен в товары России 2009».

Посетить виртуальную выставку можно на сайте Центра народной культуры.
 

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