Мэр Вологды предложил отказаться от обязательной школьной формы в новом учебном году

Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил в новом учебном году отменить требование об обязательном ношении формы в школах города.

— По школьной форме: я пока предлагаю родителям, в связи с тем, что экономическая ситуация не очень хорошая, все-таки долгое время некоторые предприятия не работали и не все родители могут выкинуть часть средств на приобретение школьной формы, я предлагаю отказаться от обязательного приобретения школьной формы в классах города Вологды. Если у вас есть желание купить форму, есть возможность, пожалуйста, покупайте. Если такой возможности нет, покупать не надо. Просьба просто согласовать с учителем или директором, в какой одежде школьник будет ходить на занятия. Мы не знаем, что будет в конце сентября, в октябре, возможно, будет вторая волна и детей снова придется на дистанционку переводить. Поэтому давайте сделаем так в этом году, — сказал Воропанов во время прямого эфира на своей странице в соцсети.