Заболевшая коронавирусом вологжанка привела ребенка в детсад: группа на карантине

В одном из детсадов Вологды группу отправили на карантин из-за мамы одного из воспитанников, которая, болея коронавирусом, привела своего ребенка в учреждение. По словам мэра, женщина знала о своем диагнозе.

— Сегодня информация поступила, что одна родительница, имея положительный тест на коронавирус, привела ребенка в детсад, и сейчас мы вынуждены закрывать целую группу. Я хочу обратиться еще раз к родителям: будьте ответственнее, и, если вы болеете, тем более, если у вас подтвержден COVID, то как минимум не водите ребенка в детсад. Потому что мы вынуждены закрывать группу, а, может, и весь детский сад, — заявил в ходе прямого эфира 17 августа мэр Вологды Сергей Воропанов, не назвав номер детсада.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 36 пациентам. Больше всего новых случаев выявили в Череповце - 24. Еще пять новых случаев выявлены в Вологде, три - в Череповецком районе, два в Белозерском районе, по одному в Грязовецком и Тотемском районах.