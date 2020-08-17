В Вологодской области издали словарь верховажского говора

17.08.2020 [Культура]

Издание «Слово русское, родное» вышло в свет в Вологодской области. Это словарь народного языка жителей Верховажского района Вологодской области, который включает в себя более 2700 слов и выражений. Его создатель Владимир Кондаков, юрист и краевед, с 1950-х годов собирал для книги материалы.

- На протяжении десятилетий я собирал и записывал редкие, устаревшие и диалектные слова, - говорит Владимир Кондаков. - Я не решался объединять их в словарь. Мысль возникла в результате общения с сотрудниками Музея-квартиры Василия Белова. Кроме того, взяться за перо заставили также неточности и ошибки, допущенные в диалектных словарях, подготовленных вологодскими учеными-филологами, в том числе по произведениям писателя Белова. Язык героев его произведений мало чем отличается от языка моих земляков-верховажан, поэтому решил внести свою лепту в толкование старинных и диалектных слов и выражений. Тем более что прямых свидетелей послевоенной жизни скоро не останется.

Часть материала, попавшего в книгу - слова и выражения, которые были записаны автором в служебных записных книжках сотрудника милиции, часть в отдельных блокнотиках, на отдельных листах бумаги, где фиксировалась целая история о чем-то конкретном из жизни деревни.

- Для нынешнего времени Владимир Александрович – редкий человек. Он и собиратель, и систематизатор, и хороший рассказчик, - говорится об авторе словаря в пресс-релизе Музея-квартиры Василия Белова. - Характер и обстоятельства жизни позволили ему записывать деревенскую речь, отдельные слова. Удивительно, но, работая с лингвистическими источниками, сам освоил основы лексикографии. Он осознал необходимость рассказать об этом именно на этом этапе, когда наш современник слишком далек от языка и быта деревни. 

Большинство вошедших в словарь слов не только толкуются, но и сопровождаются развернутыми комментариями об употреблении и происхождении слова, об истории и бытовании отдельных предметов деревенской жизни. В приложении к книге даны статьи, опубликованные автором в разное время и посвященные диалектной речи, языку писателей-«деревенщиков», народной русской речи. 

В ближайшее время книгу можно будет найти в вологодских библиотеках и в Музее-квартире Белова.

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