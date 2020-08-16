Водитель ВАЗа перевернулся в кювет в Кириллове и погиб

16.08.2020 [Происшествия]

Сегодня ночью в Кириллове погиб 37-летний водитель ВАЗа. Он двигался по улице Гагарина со стороны центра, выехал на встречную полосу, а затем перевернулся в кювет.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, позже он скончался.

Кроме того, накануне в Череповецком районе погиб 22-летний пешеход. Молодой человек шёл вдоль автодороги Вологда-Новая Ладога. На 107 километре трассы его сбил Renault Duster. Иномаркой управлял житель Ленинградской области 1984 г.р.

Как отмечают в пресс-службе областного УМВД, у пешехода не было светоотражающих элементов на верхней одежде.  

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ДТП в Кириллове. Фото УМВД

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