«Бульдоги ВоГУ» представят Вологодскую область на всероссийских соревнованиях по стритболу

Команда Вологодского госуниверситета «Бульдоги ВоГУ» представит Вологодскую область на Всероссийских соревнованиях АСБ по баскетболу 3×3. Они обыграли в финале регионального этапа представителей ЧГУ. Счёт матча - 10:5.

Местом соревнований стала площадка у спортивной школы № 2. Всего в них приняли участие восемь команд.



Всероссийский этап турнира АСБ 3×3 — Суперфинал пройдет в Москве 27 — 30 ноября.



В баскетболе 3×3, или как его называют стритбол, матч длится 10 минут или до определенного количества очков. На площадке у каждой команды по три игрока, плюс запасной. Игра идёт на одно кольцо.