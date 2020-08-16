Молодая девушка попала под поезд под Череповцом

Поезд сбил 26-летнюю девушку на 476 километре перегона Череповец — Хемалда. Она чудом осталось жива.

Как сообщает транспортная полиция Вологодской области, девушка переходила ж/д-пути в неустановленном месте. Она не реагировала на звуковые и световые сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В тяжелом состоянии девушку госпитализировали в Череповец.

В настоящее время сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте ведут проверку случившегося.

