Экс-губернатор Вячеслав Позгалев вошел в состав Общественного совета Вологды

16.08.2020 [Общество]

Вячеслав Позгалев вошел в состав Общественного совета Вологды. По словам экс-губернатора, сюда его пригласил мэр Сергей Воропанов. В Совете он займётся экономическими вопросами. Бывшего главу региона избрали председателем комиссии по экономическому развитию и имущественным отношениям.

«По просьбе мэра Вологды Сергея Воропанова вошел в состав Общественного Совета города и избран на должность председателя Комиссии по экономическому развитию и имущественным отношениям. Послужим ещё на благо вологжан!» — говорит сам Вячеслав Евгеньевич.

Общественный совет Вологды действует с 2010 года. Социально значимые инициативы сначала рассматривают общественники, только после этого их направляют на согласование в структуры власти. В структуре Совета — четыре комиссии: по мониторингу закупочной деятельности, по вопросам градостроительства и городского хозяйства, по социальной политике и развитию гражданского общества, по экономическому развитию и имущественным отношениям. 

В этом году состав органа обновился почти наполовину — 15 новых человек из 33. Председателем Общественного совета с октября 2019 года является Анатолий Дианов. 12 августа его кандидатуру выбрали на второй срок. 

Тэги: Позгалев, общественный совет

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