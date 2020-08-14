Вологодский фермер взял на работу школьников во время карантина

Тридцать подростков Вологодского района провели лето, подрабатывая на сельхозпредприятиях. Власти муниципалитета намерены в дальнейшем поддерживать крестьянские хозяйства, которые трудоустраивают старшеклассников.

Как рассказал руководитель многопрофильного крестьянского хозяйства Алексей Смирнов, идея взять на работу молодых людей пришла к нему, когда большая часть его сотрудников ушла на карантин из-за коронавируса:

«Предложил ребятам трудоустроиться ко мне, научил очень многому. Сейчас они помогают мне в заготовке сена».

Подростки помогают фермерам в заготовке кормов и сборе урожая. Ребятам постарше доверяют управление трактором.

«Сначала было тяжело, сейчас тружусь с удовольствием. Мне нравится. Как подработка на лето — это хороший вариант», — поделился впечатлениями студент техникума Илья.

Работа по трудоустройству школьников на сельхозпредприятия района продолжится и в следующем году, пообещал глава Вологодского района Сергей Жестянников:

«Такая практика позволит нам ориентировать взрослых школьников на сельское хозяйство. В следующем году заложим в бюджете средства на поддержку сельхозпредприятий, на поддержку мастеров, которые будут заниматься с ребятами».

Всего в течение каникул в районе смогли трудоустроиться порядка 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.