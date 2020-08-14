Вологодский фермер взял на работу школьников во время карантина

14.08.2020 [Общество]

Тридцать подростков Вологодского района провели лето, подрабатывая на сельхозпредприятиях. Власти муниципалитета намерены в дальнейшем поддерживать крестьянские хозяйства, которые трудоустраивают старшеклассников.

Как рассказал руководитель многопрофильного крестьянского хозяйства Алексей Смирнов, идея взять на работу молодых людей пришла к нему, когда большая часть его сотрудников ушла на карантин из-за коронавируса:

«Предложил ребятам трудоустроиться ко мне, научил очень многому. Сейчас они помогают мне в заготовке сена».

Подростки помогают фермерам в заготовке кормов и сборе урожая. Ребятам постарше доверяют управление трактором.

«Сначала было тяжело, сейчас тружусь с удовольствием. Мне нравится. Как подработка на лето — это хороший вариант», — поделился впечатлениями студент техникума Илья.

Работа по трудоустройству школьников на сельхозпредприятия района продолжится и в следующем году, пообещал глава Вологодского района Сергей Жестянников:

«Такая практика позволит нам ориентировать взрослых школьников на сельское хозяйство. В следующем году заложим в бюджете средства на поддержку сельхозпредприятий, на поддержку мастеров, которые будут заниматься с ребятами».

Всего в течение каникул в районе смогли трудоустроиться порядка 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.

Тэги: школьники, ферма

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Начальника департамента культуры Вологодской области подозревают в крупном мошенничестве
Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца
Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области
«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать
12.08.2020 [Политика]

В Череповце за месяц до выборов заменили главу избиркома

2442
0
13.08.2020 [Политика]

В Вологде назначили нового главу избиркома

1686
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область получит почти 100 млн федеральных рублей на помощь медучреждениям
Директор мусоросортировки под Грязовцем назвал объемы подходящих для вторичной переработки отходов
Дорогу до Гледенского монастыря отремонтируют до конца года
Вологодский фермер взял на работу школьников во время карантина
Суд вынес приговор главному фигуранту дела о коррупции в Вытегорском лесничестве
Истинное место захоронения поэта Батюшкова оказалось «где-то под деревом» в Прилуках
10 млн рублей выделят на создание модельной библиотеки в Тотьме
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

1459
0
14.08.2020 [БлогоVO]

На ремонт школы № 29 компания «ФосАгро» выделила в этом году 15 миллионов рублей

129
0
12.08.2020 [Обзор Прессы]

Все говорят, что в Москве снова введут карантин в сентябре

37605
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика