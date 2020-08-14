Укравший «ювелирку» вор забыл на месте преступления свою рубашку с банковской картой

В Тотемском районе раскрыли кражу драгоценностей из дома местной жительницы. Похититель оставил множество следов на месте преступления, включая личные вещи.

О том, что в её жилище вломились, тотьмичка поняла, вернувшись с отдыха. Злоумышленник воспользовался оставленным на проветривание пластиковым окном. Осмотрев свой дом, женщина поняла, что у неё украли шкатулку с драгоценностями. Сумму ущерба она оценила в 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Приехавшие оперативники обнаружили множество следов, оставленных преступником. Помимо отпечатков пальцев и обуви, криминалисты заметили и пятна крови. Кроме того, сыщики обнаружили в доме рубашку. Хозяйка жилища заявила, что такой вещи у нее не было. В кармане этой рубашки полицейские нашли банковскую карточку. Имя и фамилия собственника местным стражам порядка были незнакомы. В итоге выяснилось, что вещи принадлежат жителю Санкт-Петербурга, который приехал сюда к бабушке. В её доме и задержали молодого человека. Там же были обнаружены и изъяты ювелирные украшения, причем вместе со шкатулками.

Петербуржца взяли под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает до шести лет колонии.